Di Gennaro esulta: “Per la Fiorentina il miglior sorteggio possibile, ma occhio a Chory e Sulc del Vitkoria Plzen”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a La Gazzetta dello Sport del sorteggio europeo che vedrà la Fiorentina sfidare il Viktoria Plzen. Queste le sue parole:

“È una squadra fisica con due buoni attaccanti come Chory e Sulc che può giocare seconda punta o sulla trequarti. Saranno loro i due principali pericoli, ma fra le otto formazioni rimaste in corsa credo che sia stata pescata quella con meno potenziale. La Fiorentina deve comunque stare molto attenta perché ha rischiato qualcosa anche contro il Maccabi Haifa. Miglior sorteggio possibile? “Direi di sì, considerando pure che l’Aston Villa e il Fenerbahce di Dzeko sono dall’altra parte del tabellone e quindi verrebbero evitati anche in un’eventuale semifinale. Sulla carta una buona urna”. Lo riporta TMW.

LA JUVENTUS HA MESSO GLI OCCHI SU AMRABAT