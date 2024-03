Gazzetta svela: “Alla Juventus piace Amrabat, è nella lista di Giuntoli. Tornerà a Firenze per poi ripartire”

Amrabat interesserebbe, infatti, alla Juventus. La priorità del d.t. Cristiano Giuntoli è il centrocampo, ma l’impressione è che il restyling sarà più ampio. A marzo sono tante le idee sul tavolo e ogni giorno spunta qualche nuova opzione. Se il pallino della Juve resta Teun Koopmeiners, fresco di doppietta a Szczesny, in questo momento sono diversi i nomi nella lista di Giuntoli. Alcuni alternativi all’olandese e altri più legati al rinnovo o meno di Adrien Rabiot. A questa seconda categoria si aggiunge un “vecchio” pallino di Giuntoli: Sofyan Amrabat. La scorsa estate il 27enne marocchino si è trasferito in prestito dalla Fiorentina al Manchester United. L’avventura inglese, però, si sta rivelando meno affascinante del previsto: 14 presenze e 634’ in Premier. L’ex Verona inizia ad avere nostalgia dell’Italia e i Red Devils, in una fase di grandi cambiamenti, non sembrano intenzionati a riscattare il giocatore nonostante i milioni spesi per il prestito. Salvo cambi di programma, Amrabat a fine giugno è destinato a rientrare a Firenze, ma non per restarci. Il contratto con la Fiorentina scade nel 2025 e un addio potrebbe convenire a tutti. La Juventus, dopo i ragionamenti dello scorso agosto, tiene le antenne dritte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

