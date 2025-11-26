Marcenaro sarà l’arbitro di Atalanta-Fiorentina: l’ultima gara vinta dai viola fu diretta da lui

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 13^ giornata di Serie A: domenica alle 18:00 la Fiorentina giocherà in casa dell’Atalanta, dove sulla panchina li aspetta l’ex allenatore Raffaele Palladino.

A dirigere Atalanta-Fiorentina sarà Matteo Marcenaro, fischietto della sezione di Genova. Ad assisterlo, Cipressa e Laudato, con Sozza come quarto uomo. In sala Var ci saranno Camplone e Doveri.

I precedenti di Marcenaro con la Fiorentina

Marcenaro conta 6 precedenti con la squadra viola, di cui 4 vittorie e 2 sconfitte. Per lo più, l’ultima vittoria della Fiorentina risale proprio all’ultima gara diretta da lui: era la 38^ giornata della scorsa stagione, quando i viola vincevano in trasferta a Udine per 2-3.