26 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marcenaro sarà l’arbitro di Atalanta-Fiorentina: l’ultima gara vinta dai viola fu diretta da lui

News

Marcenaro sarà l’arbitro di Atalanta-Fiorentina: l’ultima gara vinta dai viola fu diretta da lui

Redazione

26 Novembre · 14:42

Aggiornamento: 26 Novembre 2025 · 14:43

TAG:

ACF Fiorentinaarbitroatalanta fiorentina

Condividi:

di

L'ultima partita diretta dal fischietto coincide con l'ultima vittoria della Fiorentina

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 13^ giornata di Serie A: domenica alle 18:00 la Fiorentina giocherà in casa dell’Atalanta, dove sulla panchina li aspetta l’ex allenatore Raffaele Palladino.

A dirigere Atalanta-Fiorentina sarà Matteo Marcenaro, fischietto della sezione di Genova. Ad assisterlo, Cipressa e Laudato, con Sozza come quarto uomo. In sala Var ci saranno Camplone e Doveri.

I precedenti di Marcenaro con la Fiorentina

Marcenaro conta 6 precedenti con la squadra viola, di cui 4 vittorie e 2 sconfitte. Per lo più, l’ultima vittoria della Fiorentina risale proprio all’ultima gara diretta da lui: era la 38^ giornata della scorsa stagione, quando i viola vincevano in trasferta a Udine per 2-3.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio