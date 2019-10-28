Oltre al danno la beffa, Ribery espulso a fine partita dall'arbitro. Rischia lunga squalifica

Dopo la spinta al guardalinee al fischio finale Franck Ribery è stato espulso dall'arbitro Guida. Un rosso che gli farà saltare la prossima partita contro il Sassuolo ma sicuramente ci sarà una pesant...

A cura di Redazione Labaroviola 28 ottobre 2019 01:15

Condividi