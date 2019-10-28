Oltre al danno la beffa, Ribery espulso a fine partita dall'arbitro. Rischia lunga squalifica
Dopo la spinta al guardalinee al fischio finale Franck Ribery è stato espulso dall'arbitro Guida. Un rosso che gli farà saltare la prossima partita contro il Sassuolo ma sicuramente ci sarà una pesant...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 01:15
Dopo la spinta al guardalinee al fischio finale Franck Ribery è stato espulso dall'arbitro Guida. Un rosso che gli farà saltare la prossima partita contro il Sassuolo ma sicuramente ci sarà una pesante squalifica per il fenomeno francese. Una spinta che nasce dalla protesta viola dopo il netto fallo non visto su Sottil che poi fa partire il vantaggio laziale.