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Vitoria-Fiorentina sarà arbitrata dall'Albanese Xhaja, in 8 partite in Europa ha fischiato 5 rigori

L'ultima giornata della fase a campionato di Conference League si giocherà domani, la Fiorentina volerà in Portogallo per affrontare il Vitoria Guimaraes in uno scontro di alta classifica. La partita...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2024 11:40
Vitoria-Fiorentina sarà arbitrata dall'Albanese Xhaja, in 8 partite in Europa ha fischiato 5 rigori -
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L'ultima giornata della fase a campionato di Conference League si giocherà domani, la Fiorentina volerà in Portogallo per affrontare il Vitoria Guimaraes in uno scontro di alta classifica. La partita sarà arbitrato dall'arbitro Albanese Juxhin Xhaja che fino ad oggi ha arbitrato solo 8 partite nelle coppe europee, 4 in Conference e le restanti in Europa League. Arbitro molto severo in Europa considerando che in 8 partite ha sventolato 33 cartellini gialli, 2 rossi e fischiato ben 5 rigori, ha inoltre arbitrato 4 partite di qualificazione in Europa League in cui ha fischiato altrettanti rigori.

Questo il resto della terna arbitrale:

Assisteni arbitrali
Arber Zalla ALB

Rejdi Avdo ALB

Quarto uomo
Albert Doda ALB

Al Var
Robert Schröder GER

Assistente Var
Kreshnik Barjamaj ALB

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