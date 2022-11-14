Cassano: "C'è malafede negli errori contro la Fiorentina. Rigore su Ikonè è netto, su Duncan è fallo"

Antonio Cassano ha parlato di Milan-Fiorentina e degli errori arbitrali di Sozza che hanno favorito la squadra rossonera

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha commentato i gravi errori arbitrali in Milan-Fiorentina che hanno favorito la squadra rossonera, queste le sue parole:

"Una bellissima Fiorentina contro il Milan, non meritava di perdere, la squadra rossonera ha avuto tante difficoltà ma ci può stare. Dopo Verona-Juventus, ieri c'è un fallo di Duncan a centrocampo che non sono andati a vedere, stessa cosa su Terracciano e poi c'è il fallo di Tomori su Ikonè. Bisogna che all'interno del Var ci siano ex calciatori che sanno cos'è il contatto e non applicare il regolamento come piace a loro. C'è rigore per la Fiorentina sul fallo di Tomori su Ikonè, non capisco perchè il Var non ha chiamato.

Stessa cosa c'è il fallo su Duncan a centrocampo, situazione che hanno abbattuto la Fiorentina. Se tu dai il rigore la partita si mette in un certo modo, se annulli il gol il Milan perde 2 minuti. Caro Var, avete rotto i coglioni, state facendo come vi pare e piace. Se c'è una svista e non c'è il Var allora si può capire, ma con il Var questo è inaccettabile, bisogna rispettare la Fiorentina, il calcio è di tutti, non solo delle grandi squadre. Perchè non hanno chiamato l'arbitro al Var, questa è malafede"

FIORENTINA NON SIMPATICA AL PALAZZO

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