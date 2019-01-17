Designazioni arbitrali, contro la Samp arbitrerà Di Bello
Sono staste rese note tutte le designazioni arbitrali per la prima giornata del girone di ritorno. Al Franchi nel match contro la Sampdoria il fischietto è stato affidato a Di Bello. I suoi assistenti...
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 18:01
Sono staste rese note tutte le designazioni arbitrali per la prima giornata del girone di ritorno. Al Franchi nel match contro la Sampdoria il fischietto è stato affidato a Di Bello. I suoi assistenti saranno Paganessi e Ranghetti mentre il quarto uomo è Ros. VAR affidato ad una persona esperta come Doveri assistito da Valeriani.