Designazioni arbitrali, contro la Samp arbitrerà Di Bello

Sono staste rese note tutte le designazioni arbitrali per la prima giornata del girone di ritorno. Al Franchi nel match contro la Sampdoria il fischietto è stato affidato a Di Bello. I suoi assistenti...

Sono staste rese note tutte le designazioni arbitrali per la prima giornata del girone di ritorno. Al Franchi nel match contro la Sampdoria il fischietto è stato affidato a Di Bello. I suoi assistenti saranno Paganessi e Ranghetti mentre il quarto uomo è Ros. VAR affidato ad una persona esperta come Doveri assistito da Valeriani.