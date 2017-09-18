Juventus-Fiorentina sarà diretta da Doveri, tutte le designazioni della quinta giornata...
Il sito ufficiale dell'Aia ha fornito tutte le designazioni arbitrali per il quinto turno di Serie A. Il big match Juventus-Fiorentina sarà diretto dal signor Doveri della sezione di Roma. Ecco tutte...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2017 14:48
Il sito ufficiale dell'Aia ha fornito tutte le designazioni arbitrali per il quinto turno di Serie A. Il big match Juventus-Fiorentina sarà diretto dal signor Doveri della sezione di Roma. Ecco tutte le designazioni:
Atalanta-Crotone: Piccinini
Benevento-Roma: Fabbri
Bologna-Inter: Di Bello
Cagliari-Sassuolo: Gavillucci
Genoa-Chievo: Mazzoleni
Hellas Verona-Sampdoria: Manganiello
Juventus-Fiorentina: Doveri
Lazio-Napoli: Damato
Milan-SPAL: Abisso
Udinese-Torino: Rocchi