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Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina, fallo su Muriel, che poi viene ammonito per sinulazione

Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Bologna:"Due potenziali rigori (uno per parte) in poco più di un minuto, entrambi diventati gialli per simulazione. Al 75’ Lyanco alza la gam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2019 12:51
Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina, fallo su Muriel, che poi viene ammonito per sinulazione -
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Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Bologna:

"Due potenziali rigori (uno per parte) in poco più di un minuto, entrambi diventati gialli per simulazione. Al 75’ Lyanco alza la gamba su Muriel: l’attaccante della Fiorentina si lascia andare, ma l’ostacolo del bolognese c’è. Al 76’ ancor più netto l’intervento di Pezzella su Palacio, che non fa nulla oltretutto per accentuare la caduta."

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