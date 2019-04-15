Moviola Gazzetta, manca un rigore alla Fiorentina, fallo su Muriel, che poi viene ammonito per sinulazione
Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Bologna:"Due potenziali rigori (uno per parte) in poco più di un minuto, entrambi diventati gialli per simulazione. Al 75’ Lyanco alza la gam...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2019 12:51
Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Bologna:
"Due potenziali rigori (uno per parte) in poco più di un minuto, entrambi diventati gialli per simulazione. Al 75’ Lyanco alza la gamba su Muriel: l’attaccante della Fiorentina si lascia andare, ma l’ostacolo del bolognese c’è. Al 76’ ancor più netto l’intervento di Pezzella su Palacio, che non fa nulla oltretutto per accentuare la caduta."