Rigore regalato alla Roma, Marino furioso: "Marelli non dice verità, parla in base a bacino d'utenza"

Rigore all'ultimo minuto per la Roma molto dubbio fa arrabbiare il direttore sportivo dell'Udinese Marino che attacca il moviolista di Dazn

Udinese raggiunta all'ultimo minuto dalla Roma con un rigore molto discutibile, a fine gara il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha attaccato il moviolista ed ex arbitro Luca Marelli che ha definito giusto il rigore concesso ai giallorossi facendo i complimenti al direttore di gara che ha preso la decisione. Questo lo sfogo di Marino in diretta a Dazn:

"Il risultato meritato di oggi ci è sfuggito con un episodio come quello di oggi, c'è molto da dire quando alcuni soloni parlano come se fossero i depositari della verità, dalle immagini che mi hanno fatto vedere, io non vedo un fallo di mano chiaramente, voi lo vedete? Fate un fermo immagine e fatemelo vedere il fallo. Marelli va tenuto in conto come opinionista, non è più un arbitro, dice sempre cose che vanno contro quello che vediamo noi in campo, si è espresso anche a Milano su un fantomatico fallo di mano di Udogie che non c'era, anche oggi parla di un fallo di mano che io non ho visto.

Ci sarebbe anche da dire sul punto dove è stato battuta la punizione, io non vedo un'immagine chiara che ci faccia vedere il fallo di mano, ci sentiamo i vincitori della partita, lo dicono anche le statistiche. Marelli non lo reputo come la voce dell'AIA, dà una sua opinione e spesso racconta cose diverse da quelle che accadono. Il Var non dice niente perchè non vede niente, con Di Bello perdiamo da 9 sconfitte consecutive, nemmeno il peggiore degli allenatori ci fa perdere per 9 volte consecutive.

Ripeto, Marelli è un vostro opinionista, voi di Dazn lo avete ingaggiato come fanno tutti, però Marelli in questo caso qui, il suo giudizio lascia il tempo che trova perchè le immagini non dicono che c'è il fallo di mano e io ho parlato anche con i miei giocatori che mi hanno detto la stessa cosa. Non vorrei che i commenti di Marelli vadano in base al bacino d'utenza più grandi come Roma e Milano, Dazn deve tutelare tutte le squadre in egual misura. Sarebbe corretto essere neutrali e non applaudire l'arbitro e dare verdetti. Non possiamo essere sicuri che Marelli non parli per favorire le grandi, lui non appartiene all'organo tecnico"

DA BOLOGNA HANNO DIVERSI RIMPIANTI PER LA SCONFITTA

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