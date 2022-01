Italiano contro l’arbitro: “Odriozola è stato spinto, sul rigore per noi nemmeno il giallo”

Non è andato giù a Vincenzo Italiano l’episodio del rigore del Cagliari con relativa espulsione di Odriozola, queste le sue parole a fine partita a commento di questa doppia scelta dell’arbitro Aureliano, rigore più rosso diretto:

Il suo commento a Dazn: “Ho rivisto l’episodio, è al limite, il problema è che non solo abbiamo avuto il rigore contro ma anche l’espulsione, mi è stato detto che era chiara occasione da gol, bravo Terracciano”

Il suo commento a Sky: “La spiegazione sul gol di Odriozola è che è chiara occasione da gol e viene espulso. Odriozola non ha mai protestato in vita sua. Questa è stata la spiegazione. L’assurdo è che il rigore in favore nostro non ha portato nemmeno all’ammonizione. Le regole sono queste però penso che Odriozola lì si sente spinto e non so come reagisce”.