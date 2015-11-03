Notizie Aureliano Fiorentina

Oper var: l'audio clamoroso del quasi litigio tra l'arbitro Fabbri e l'Avar Aureliano
14 aprile 2026 20:01
Aureliano arbitrerà Empoli-Fiorentina. Precedenti negativi per i viola: 1 pareggio e 2 sconfitte
26 settembre 2024 13:45
Designazioni arbitrali Atalanta-Fiorentina: La Penna arbitrerà il match a Bergamo, Aureliano al Var
22 aprile 2024 13:51
Fiorentina-Inter, Calvarese sentenzia: "Contatto Bastoni-Ranieri da rigore. Regolare il gol di Lautaro"
29 gennaio 2024 13:02
Sarà l'arbitro Aureliano a dirigere Fiorentina-Inter. Con lui i viola non hanno mai vinto
24 gennaio 2024 14:00
L'audio rubato nello spogliatoio, l'arbitro ammette: "Nessuno è più grande di Mourinho, dimmi chi..."
12 febbraio 2023 15:58
Aureliano sbaglia non vedendo la spinta di Joao Pedro, Maresca al VAR non può correggere
24 gennaio 2022 11:06
Moviola Corsport: "Aureliano male sul secondo rigore, ci può stare ma il rosso a Odriozola no"
24 gennaio 2022 09:58
Fiorentina, grande contro le grandi, piccola contro le piccole. Che spreco
23 gennaio 2022 18:20
Italiano contro l'arbitro: "Odriozola è stato spinto, sul rigore per noi nemmeno il giallo"
23 gennaio 2022 16:21
Odriozola viene spinto e tocca di mano, arbitro lo espelle e dà rigore. Errore grave che condiziona
23 gennaio 2022 14:56
Samp-Fiorentina domenica alle 15 sarà diretta da Irrati. Al Var ci sarà Aureliano
14 febbraio 2020 11:32
Fiorentina-Roma sarà diretta da Orsato. Al Var ci sarà Aureliano
19 dicembre 2019 12:24
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