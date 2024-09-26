Aureliano arbitrerà Empoli-Fiorentina. Precedenti negativi per i viola: 1 pareggio e 2 sconfitte

Gianluca Aureliano debutterà in Serie A in questa stagione. Ultima volta con la Fiorentina nella sconfitta contro l'Inter per 0 a 1 a gennaio

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di campionato, che vedrà la Fiorentina sfidare l'Empoli allo stadio Carlo Castellani, per il primo dei tre derby toscani che si giocheranno in questa stagione. La partita verrà diretta da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, con Di Paolo al VAR e Pezzuto all'AVAR. Per il fischietto di Bologna è la prima direzione in Serie A nella stagione 2024/2025, la quarta di sempre con la Fiorentina. Purtroppo, i precedenti non sorridono ai viola: 1 pareggio, contro il Cagliari (stagione 21/22), e 2 sconfitte, contro il Sassuolo (stagione 20/21) e contro l'Inter quest'anno in casa. Questa la designazione completa:

AURELIANO

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PEZZUTO

COSA RISCHIA GUDMUNDSSON

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