Labaro Viola

Aureliano arbitrerà Empoli-Fiorentina. Precedenti negativi per i viola: 1 pareggio e 2 sconfitte

Gianluca Aureliano debutterà in Serie A in questa stagione. Ultima volta con la Fiorentina nella sconfitta contro l'Inter per 0 a 1 a gennaio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2024 13:45
Aureliano arbitrerà Empoli-Fiorentina. Precedenti negativi per i viola: 1 pareggio e 2 sconfitte - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Empoli
Aureliano
Condividi

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di campionato, che vedrà la Fiorentina sfidare l'Empoli allo stadio Carlo Castellani, per il primo dei tre derby toscani che si giocheranno in questa stagione. La partita verrà diretta da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, con Di Paolo al VAR e Pezzuto all'AVAR. Per il fischietto di Bologna è la prima direzione in Serie A nella stagione 2024/2025, la quarta di sempre con la Fiorentina. Purtroppo, i precedenti non sorridono ai viola: 1 pareggio, contro il Cagliari (stagione 21/22), e 2 sconfitte, contro il Sassuolo (stagione 20/21) e contro l'Inter quest'anno in casa. Questa la designazione completa:

AURELIANO
IMPERIALE – FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO

COSA RISCHIA GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/cosa-rischia-gudmundsson-per-il-post-contro-la-sampdoria-possibile-multa-squalifica-difficile/269728/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok