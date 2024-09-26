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Cosa rischia Gudmundsson per il post contro la Sampdoria? Possibile multa, squalifica difficile

La procura federale ha aperto un'indagine su Gudmundsson dopo il post "Doria m****"; possibile multa in arrivo per il 10 viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2024 13:29
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Ha fatto molto discutere il post sui social pubblicato da Albert Gudmundsson prima del derby della Lanterna in Coppa Italia, vinto poi dalla Sampdoria ai rigori. Il nuovo numero 10 della Fiorentina, infatti, ha voluto ricordare il suo passato da genoano, pubblicando una storia con la scritta "Doria m****" su un cassonetto di Firenze.

Chiaramente, questo gesto non è passato inosservato, tanto che questa mattina la procura federale ha deciso di aprire un'indagine per condotta antisportiva nei suoi confronti. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaro Viola, le possibilità di una squalifica sono molto remote per Gudmundsson. Molto più alto, invece, il rischio che l'islandese venga punito con una multa.

INDAGINE FEDERALE PER GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/la-procura-federale-ha-aperto-un-indagine-per-il-post-di-gudmundsson-sulla-sampdoria/269720/

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