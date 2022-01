Moviola Corsport: “Aureliano male sul secondo rigore, ci può stare ma il rosso a Odriozola no”

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport, in edicola, troviamo la moviola: “Partita agrodolce per Aureliano, dove l’agro e il dolce sono i due rigori dati: bene, molto, sul primo, molte discussioni sul secondo. Sul primo Bellanova sbaglia i tempi e prende Odriozola, rigore inevitabile. Sul secondo invece Joao Pedro colpisce di testa e sbilancia Odriozola davanti a lui: il giocatore viola, di spalle, alza le braccia e tocca il pallone. Il rigore tecnicamente ci può stare, il rosso per chiara occasione da gol no. Voto 5”.

LEGGI ANCHE, CRISCITIELLO: “COMMISSO ADESSO RIFIUTA DI DARE VLAHOVIC ALLA JUVENTUS, IL PROSSIMO ANNO GIRA IL CAMPO?”