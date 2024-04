Designazioni arbitrali Atalanta-Fiorentina: La Penna arbitrerà il match a Bergamo, Aureliano al Var

L’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso nota la disegnazione arbitrale per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina che si giocherà mercoledì sera a Bergamo. L’arbitro dell’incontro sarà Federico La Penna della sezione di Roma-1, che quest’anno ha già arbitrato la Fiorentina per ben 4 volte: in Serie A Napoli-Fiorentina 1-3, Fiorentina-Torino 1-0 e Juventus-Fiorentina 1-0 e in Supercoppa Italiana la semifinale contro il Napoli in Arabia Saudita vinta dai partenopei per 3-0. Gli assistenti saranno Giallatini e Del Giovane, il quarto uomo Marchetti e al Var Aureliano (Avar Marini).

Atalanta – Fiorentina Mercoledì 24/04 H. 21.00

La Penna

Giallatini – Del Giovane

Iv: Marchetti

Var: Aureliano

Avar: Marini

