Lotito: "Non ho attaccato la Roma sul caso Ndicka, ho insegnato solo la norma a chi me lo ha chiesto"

Lotito torna a parlare del caso Ndicka: "La partita con l'Udinese non doveva essere sospesa con un codice giallo accertato

Claudio Lotito, presidente della Lazio, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Juventus, è tornato a parlare sul caso Ndicka, e sulle parole che ha detto in merito alla sospensione di Udinese-Roma: "Ribadisco, non ho attaccato la Roma sul caso Ndicka, ho insegnato solo la norma a chi me lo ha chiesto. Il presidente Casini è stato ultra modo garantista perché aveva il potere di prendere la decisione in autonomia e invece l'ha rimessa al Consiglio che ha detto di attenersi allo statuto".

"La partita con l'Udinese non doveva essere sospesa con un codice giallo accertato, non è mai successo nella storia del calcio. La gara poteva essere ripresa la sera stessa, o quella successiva dopo le verifiche, c'erano 18 minuti da giocare. A me è successo ai tempi della Salernitana. La storia dell'Atalanta è diversa, la sfida era stata rinviata. La sospensione dice che la partita dev'essere disputata inderogabilmente entro 15 giorni, sul rinvio si può stabilire qualunque data per il recupero", ha detto al Messaggero.

BURDISSO LASCIA A FINE STAGIONE

https://www.labaroviola.com/pedulla-il-contratto-di-burdisso-e-in-scadenza-e-non-sara-rinnovato-addio-a-fine-stagione/250123/