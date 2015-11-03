Notizie Ndicka Fiorentina

N'Dicka mette in guardia la Roma: "Occhio alla Fiorentina, ha vinto 6-0 l'ultima partita"
25 ottobre 2024 00:43
Lotito: "Non ho attaccato la Roma sul caso Ndicka, ho insegnato solo la norma a chi me lo ha chiesto"
22 aprile 2024 12:45
De Rossi su Lotito: "La Lazio alle 20.42 ha fatto tweet per N'Dicka, mai visto farlo per un codice giallo"
21 aprile 2024 15:41
Lotito attacca su N'Dicka: "Diciamola tutta, hanno sospeso Udinese-Roma per un codice giallo"
20 aprile 2024 21:41
Balzaretti: "N'Dicka sta bene, il recupero della partita sarà deciso dopo l'Europa League di giovedì sera"
15 aprile 2024 13:24
AS Roma: "Evan N'Dicka si sente meglio, resterà in ospedale in osservazione"
14 aprile 2024 22:49
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