N'Dicka mette in guardia la Roma: "Occhio alla Fiorentina, ha vinto 6-0 l'ultima partita"

Con la Fiorentina lo sappiamo, è sempre difficile

Evan N'Dicka, difensore della Roma, ha parlato dalla zona mista dell'Olimpico al termine della gara di Europa League vinta 1-0 contro la Dinamo Kiev. Di seguito le dichiarazioni raccolte da 'Vocegiallorossa.it': "E' una competizione europea, non possiamo pensare di vincere tutte le partite 2-3 a zero. Era difficile, tutte le partite sono difficili. La prima da capitano? Molto bella, è stata la prima partita da capitano alla Roma, sono molto felice. Siamo abituati a giocare sia a 3 che a 4, penso non ci sia nessun problema né per me né per la squadra. Con la Fiorentina sarà una partita difficile, hanno vinto 6-0 l'ultima e sappiamo che con loro è sempre difficile".

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