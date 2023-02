L’audio rubato nello spogliatoio, l’arbitro ammette: “Nessuno è più grande di Mourinho, dimmi chi…”

Di solito non c’è nulla di strano a ricevere i complimenti di colleghi e addetti ai lavori, anche se si tratta di avversari. Soprattutto se ad incassare gli elogi è un tecnico della caratura di José Mourinho. Ma quando gli elogi arrivano addirittura dall’arbitro nel corso di un match ufficiale?

Quella rubata dalle telecamere di Dazn nel tunnel del via del Mare durante l’intervallo di Lecce-Roma è una scena a cui gran parte del pubblico italiano non sembra ancora abituato. Prima di rientrare in campo infatti, il direttore di gara Gianluca Aureliano si è lasciato andare ad una considerazione riferita allo Special One.

Dopo aver incrociato il portoghese, il fischietto della sezione di Bologna, si è lasciato sfuggire a voce alta un commento che non è passato sotto traccia. Il direttore di gara infatti, dopo un breve saluto con Mourinho, si è rivolto ad Antonino Gallo – difensore del Lecce – per un giudizio sull’uomo e sull’allenatore che, nel corso nella sua carriera, ha già conquistato 26 trofei alla guida di una squadra di club: “Quante partite ha? Dove ha giocato a calcio? Dimmi… Nessuno diventa un grande così”.

Parole di stima che assumono un valore maggiore alla luce delle pesanti critiche che Mou gli aveva rivolto, sia dopo il match con il Venezia della scorsa stagione che dopo la gara di San Siro con il Milan (Aureliano era impegnato al Var). Precedenti sfortunati, che non sembrano aver intaccato il giudizio dell’arbitro nei confronti di una dei tecnici più vincenti nella storia del calcio moderno. Lo riporta Gazzetta.it

