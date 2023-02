Luis Muriel a Firenze nel suo giorno libero, il centravanti dell’Atalanta ancora molto legato alla città

Luis Muriel si trova a Firenze. Il giocatore è uno dei rimpianti degli ultimi anni dei tifosi della Fiorentina ancora considerate le difficoltà offensive degli ultimi anni, Vlahovic escluso. Il centravanti adesso all’Atalanta, dove non sta giocando praticamente mai per scelta tecnica di Gasperini, ha sfruttato il giorno libero concesso per tornare a Firenze dopo la vittoria della sua squadra ieri a Roma contro la Lazio. Muriel è stato un giocatore della Fiorentina dal gennaio 2019 fino a giugno. Il colombiano è ancora molto legato alla città e sarebbe rimasto molto volentieri in viola. Negli ultimi mesi ci sono stati anche diversi rumors su un suo ritorno, voci però che però non hanno avuto un seguito. Questa la storia postata dal giocatore

