Queste le parole rilasciate a Il Foglio dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Se potessi parlerei in tv anche in inglese, forse questo mi aiuterebbe per farmi capire meglio. Non ho mai detto che la Serie A è un campionato falsato, ma un club come la Juventus non ha bisogno di errori arbitrali per vincere. Il problema è l’errato utilizzo della tecnologia. La Var? L’arbitro in certi casi penso che non deve prendere la decisione finale, sul campo l’arbitro è il primo grado mentre l’appello è il Var”.