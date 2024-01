Il fischietto per Lecce-Fiorentina sarà Giua, volto noto alla formazione salentina, VAR a Mazzoleni

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 23ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma questo weekend.

Sarà Antonio Giua della sezione di Olbia a dirigere la sfida contro il Lecce in scena al Via del Mare venerdi 2 (h 20.45).

Terna arbitrale composta da Giua, Del Giovane e Di Monte, con quarto uomo Camplone. Al Var il duo Mazzoleni-Sozza.

PRECEDENTI FIORENTINA: Giua ha diretto per 5 volte i viola in Serie A, con uno score di tre vittorie e due sconfitte. Si tratta della gara casalinga contro l’Udinese nella stagione 2018-19, vinta dalla Fiorentina per 1-0, e di quella in trasferta contro l’Hellas Verona del 24 novembre 2019, persa per 1-0. Ha arbitrato i viola anche il 31 ottobre 2021, imposti per 3-0 sullo Spezia, e nel match perso 2-0 contro la Roma (ricordiamo il rosso a Dodò dopo 24 minuti). Ultimo match contro la Sampdoria nel 2022-23: 5-0 per la Fiorentina.

PRECEDENTI LECCE: Il Lecce è la seconda squadra più diretta in carriera dall’arbitro della sezione di Sassari: ben 15 incroci. Bilancio complessivamente positivo per i salentini con 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Ha già diretto una gara della formazione di D’Aversa in questa stagione; si tratta di Juventus-Lecce 1-0, in cui ha espulso Kaba per doppia ammonizione (secondo giallo causa simulazione). Fonte: PianetaLecce

Di seguito tutte le altre designazioni della 23ª giornata della Serie A:

Empoli – Genoa

– Feliciani

– Prenna – Scatragli

– IV: Baroni

– VAR: Di Paolo

– AVAR: Serra

Udinese – Monza

– Prontera

– Di Gioia – Cipressa

– IV: Fabbri

– VAR: Valeri

– AVAR: Di Bello

Frosinone – Milan

– Pairetto

– Tolfo – Lo Cicero

– IV: Cosso

– VAR: Mariani

– AVAR: Sozza

Bologna – Sassuolo

– Sacchi

– Meli – Alassio

– IV: Monaldi

– VAR: La Penna

– AVAR: Mazzoleni

Torino – Salernitana

– Chiffi

– Bresmes – Scarpa

– IV: Dionisi

– VAR: Marini

– AVAR: Valeri

Napoli – Hellas Verona

– Piccinini

– Cecconi – Ricci

– IV: Fourneau

– VAR: Di Bello

– AVAR: La Penna

Atalanta – Lazio

– Guida

– De Meo – Capaldo

– IV: Ayroldi

– VAR: Aureliano

– AVAR: Mariani

Inter – Juventus

– Maresca

– Carbone – Giallatini

– IV: Doveri

– VAR: Irrati

– AVAR: Di Paolo

Roma – Cagliari

– Marcenaro

– Valeriani – Pagliardini

– IV: Rapuano

– VAR: Abisso

– AVAR: Aureliano

