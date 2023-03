Calvarese sull’arbitro di questa sera: “Scrupoloso e distaccato, molto rigido a livello disciplinare”

Ai microfoni di Italia 7 nella trasmissione 30esimo Minuto, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato dell’arbitro che questa sera dirigerà Sivasspor-Fiorentina. Ecco le sue parole: “Nikola Dabanović è un arbitro che ha un grande feeling con le italiane, quest’anno l’ho visto in Roma-Ludogrets e h arbitrato anche la Lazio. Nonostante sia molto distaccato con i calciatori in campo riesce comunque a creare un buon feeling con i giocatori, probabilmente perché è molto preciso e scrupoloso. Devo dire che l’ho visto arbitrare più volte e mi ha sempre dato la sensazione di uno forte tecnicamente. A livello disciplinare è molto rigido, ha i suoi target Uefa in testa e li segue sempre. Meglio essere precisi che ondivaghi”.

