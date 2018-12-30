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La moviola della Gazzetta: "Mancato rigore per la Fiorentina? Scelta discutibile..."

Questo quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport riguardo la moviola di Genoa Fiorentina:"Al 23’ della ripresa l’episodio che fa infuriare Pioli (espulso): il pallone crossato da Chiesa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2018 14:39
La moviola della Gazzetta: "Mancato rigore per la Fiorentina? Scelta discutibile..." -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Questo quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport riguardo la moviola di Genoa Fiorentina:

"Al 23’ della ripresa l’episodio che fa infuriare Pioli (espulso): il pallone crossato da Chiesa sbatte prima sul piede poi sul braccio molto largo di Veloso. Il Var Giacomelli lo invita alla review, ma Massa conferma la scelta di non assegnare il rigore ai viola: molto discutibile."

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