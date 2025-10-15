15 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:21

Tegola Milan, Pulisic rischia di dover saltare la Fiorentina. Problema muscolare accusato in Nazionale

FiorentinaPulisic

Buone notizie per la Fiorentina, che non dovrebbe avere Kean

Dall’amichevole che gli Stati Uniti hanno giocato nella notte italiana contro l’Australia, arrivano brutte notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri. Christian Pulisic, dopo essere partito titolare, è stato infatti costretto al 31′ a lasciare il campo per un infortunio al bicipite femorale. L’attaccante americano è uscito dal terreno di gioco sulle sue gambe, ma è apparso visibilmente frustrato mentre si dirigeva verso la panchina e poi nel tunnel che porta agli spogliatoi.

Pochettino è intervenuto in conferenza stampa e in merito all’infortunio di Pulisic ha spiegato: “Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla”. La sua presenza in campo contro la Fiorentina è dunque in fortissimo dubbio.

