Leao canta le canzoni di Kean in live, poi la battuta: "Metto la sua musica così domenica fa goal"

Rafael Leao in queste settimane va spesso in live la sera su Twitch dove si intrattiene parlando con i suoi tifosi e spettatori parlando e chiacchierando con la chat. Ieri sera nel corso della sua liv...

Rafael Leao in queste settimane va spesso in live la sera su Twitch dove si intrattiene parlando con i suoi tifosi e spettatori parlando e chiacchierando con la chat. Ieri sera nel corso della sua live ha iniziato a cantare le canzoni di Moise Kean partendo proprio dal solito jingle "Sai che sono KMB9". Dopo di che scherzando ha detto: "Adesso metto la musica di Moise così poi domenica fa goal." Poi ha realmente messo una canzone dell'album "Chosen" di Moise Kean. Speriamo che possa essere di buon auspicio e che il gesto di Leao possa far sbloccare il suo amico Kean ancora a secco in questa stagione con la Fiorentina