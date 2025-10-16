Leao elogia Pioli: “Mi ha reso il giocatore che sono oggi. All’inizio non c’era sintonia”

Nella sfida tra Milan e Fiorentina, in programma domenica sera, Stefano Pioli ritroverà il suo ex attaccante Rafael Leao, centravanti portoghese che ha trascinato i rossoneri alla vittoria del 19° scudetto nel 2022. Dalla biografia del campione lusitano “Smile”, abbiamo estrapolato delle parole interessanti proprio sull’attuale allenatore viola: “Pioli è l’allenatore che ha trasformato il mio modo di giocare, che mi ha reso quello che sono oggi. All’inizio con Pioli non eravamo in sintonia, ricordo una sua conferenza stampa che mi aveva infastidito, in cui aveva detto cose che secondo me non doveva dire, di cui doveva discutere prima davanti alla squadra”.

“C’è voluto tempo prima di capire come relazionarci, lui intanto ha avuto la bravura di trovare il miglior modo per far giocare bene me e la squadra. Il segreto è stato trovare un modo chiaro e diretto di parlarci. Abbiamo un buon rapporto, e il motivo sta nel fatto che io mi fido di lui e lui si fida di me. Sono stato uno dei calciatori che è stato più tempo nel suo ufficio, ma anche quello che ha giocato più minuti in ognuna delle ultime due stagioni. Credo che le due cose siano collegate”.