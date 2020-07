Sport Mediaset, il Milan piomba su Chiesa, possibile scambio con Leao

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, non ci sarebbe solo la Juventus su Federico Chiesa, ma anche il Milan. Se, come sembra, verrà confermato Ibrahimovic, infatti, il club rossonero cercherà qualcosa per integrare l’attacco sulla fascia. L’ala della Fiorentina potrebbe giocare largo a destra nel 4-2-3-1 di Pioli, con Castillejo e Saelemaekers come prime alternative. Sarebbe pronta una doppia clamorosa trattativa con i viola: Milenkovic e Chiesa in rossonero, con Leao e Paquetà che andrebbero a giocare a Firenze. Milan e Fiorentina ne avrebbero parlato, anche se è presto per parlare di vero e proprio negoziato in corso. Lo scrive Milannews.com

