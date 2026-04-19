Leao viene sostituto al 64' e sbotta all'indirizzo di Allegri: "Perché mi ha tolto?"

DAZN ha poi svelato il retroscena del Bentegodi

Il Milan ha vinto 1-0 oggi al Bentegodi contro l’Hellas Verona. A segnare il gol vittoria è stato Adrien Rabiot al 41’. I rossoneri attualmente sono al terzo posto insieme al Napoli, a quota 66 punti.

DAZN ha poi svelato il retroscena dal Bentegodi relativo alla sostituzione di Rafael Leao, che al 64’ ha lasciato il posto a Santi Gimenez. Il portoghese ha così sbottato all’indirizzo del tecnico: “Perché mi ha tolto?”