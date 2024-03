Amoruso: “Leao un cacasotto. Nico gioca molto di più con la squadra, si va a prendere la palla”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina negli anni 90, ha parlato a Radio Bruno a 4 giorni da Fiorentina-Milan, queste le sue parole:

“Posso immaginare che gli allenamenti di questi giorni saranno in un silenzio tombale, quando succedono queste cose tutti sono al 100% concentrati come mai accaduto, poi la vita andrà avanti. Come successe dopo la tragedia di Astori, speriamo che le cose possano andare alla stessa maniera e la Fiorentina torni a giocare. Il Milan? Ha alternato della grandi partite a delle partitacce brutte da guardare, è un Milan distaccatissimo dalla prima in classifica, è una squadra battibilissima, ha grossi problemi in difesa, davanti possono mettere in difficoltà chiunque, è una squadra che se la gioca a viso aperto, hanno bisogno di far punti, devono arrivare secondi in classifica, ci sono anche dei soldi in palio. Ci sono giocatori che devono cercare la conferma, hanno anche l’Europa League.

Bisogna fare molto attenzioni agli esterni perchè la Fiorentina li soffre particolarmente. La qualità del singolo viene esaltata quando c’è poco qualità in una squadra, questo avviene per Nico alla Fiorentina, non me ne vogliono i tifosi. Nico ha una qualità di gioco superiore a Leao, anche sul gioco aereo è più bravo, Nico se la viene a prendere la palla, Leao la palla la vuole sul piede, preferisce l’uno contro uno già con la palla al piede, ricordo sempre che parte lui palla al piede, Nico è più corale, Leao è più singolare. Per questo motivo non va mai isolato, Leao è un pò un cacasotto, uso il termine un pò forte, non va fatto accendere, se gli rubi la palla o lo anticipi soffre tanto questi sbalzi di umore.

Il pubblico sarà eccezionale sabato, quando sono andato alla camera ardente di Barone ed ho salutato Pradè e il presidente Commisso, Daniele mi ha detto vedi Lorenzo, Firenze è questa, ci hanno odiato e criticato ma vedi quante gente è venuta qui oggi, la mia risposta è che Firenze è sempre stata questa, domenica sera ci sarà uno stadio eccezionale”

