Lite in casa Milan durante il cambio, Leao é una furia contro Allegri, vuole abbracciarlo ma scappa via

Momenti di grande tensione nella panchina rossonera. Al 66′, sul punteggio di 1-0 per la Lazio, Allegri sostituisce Rafael Leao. Il calciatore portoghese non la prende bene e, prima ingora Mike Maignan che stava tentando di consolarlo, e poi rifiuta l’abbraccio di Allegri al quale urla: “Mister, mancano venti minuti, tienimi su”.

Non finisce qui. Il calciatore se ne torna in panchina molto innervosito, calciando ripetutamente borracce a portata di tiro.

Enigmatica anche l’espressione di Igli Tare in tribuna. Appena prima del cambio viene inquadrato dalla regia in un momento in cui sembra particolarmente nervoso, proferendo parole all’indirizzo di qualcuno sul terreno di gioco.