Dai gol alla musica, Kean a Firenze è rinato, è un punto di riferimento per la squadra 

Kean ha annunciato recentemente una collaborazione musicale con Leao

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, debutta ufficialmente anche come artista musicale con l'uscita del suo primo album "Chosen", prevista per il 16 dicembre. La passione di Kean per la musica, in particolare per il genere trap, non è nuova: già nel 2019 aveva collaborato con il cantante Boro Boro e nel 2023 aveva pubblicato il singolo "Outfit"

Recentemente, ha annunciato una collaborazione con Rafael Leao, suo collega in Serie A, alimentando l'attesa per possibili duetti nell'album. Kean, classe 2000, continua a dimostrare la sua versatilità, alternando la carriera calcistica al suo percorso musicale.

A Firenze, dove è diventato un punto di riferimento per la squadra, ha trovato un ambiente che valorizza le sue doti. Ora, oltre al campo, si prepara a conquistare i fan anche nel mondo della musica. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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