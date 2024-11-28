Dodò: “Palladino ha cambiato il mio modo di giocare. Leao difficile da marcare, se si gira poi è dura”

Palladino mi ha detto di dialogare con il centrocampista e andare poi in profondità

Dodò, terzino destro della Fiorentina, si è raccontato al format di DAZN “My Skills”, ecco l’anteprima delle loro dichiarazioni: “Prima facevo l'esterno alto, conosco benissimo come si lavora su tutta la fascia destra. Il mister ha fatto alzare il mio livello di gioco. Mi ha detto: "Hai una forza e una corsa incredibile per arrivare sul fondo, ma prova anche a palleggiare con un centrocampista, a fare un passaggio corto e poi andare in profondità. E io mi trovo benissimo. L'avversario più complicato? Leao, perché ha un passo incredibile. È davvero difficile da marcare: meglio entrare decisi quando è di spalle, perché se si gira poi è dura”.

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