Labaro Viola

Leao si schiera con Kean: "Siamo noi contro loro. Sono con te sempre, non importa il resto"

Anche Rafael Leao si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-Fiorentina. Direttamente dal suo profilo Instagram, il fantasista port...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2025 15:00
Leao si schiera con Kean: "Siamo noi contro loro. Sono con te sempre, non importa il resto" -
News
Kean
Leao
Condividi

Anche Rafael Leao si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-FiorentinaDirettamente dal suo profilo Instagram, il fantasista portoghese ha voluto mandare un messaggio: "Siamo noi contro loro. Sono con te sempre, non importa il resto".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok