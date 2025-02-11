Leao si schiera con Kean: "Siamo noi contro loro. Sono con te sempre, non importa il resto"
Anche Rafael Leao si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-Fiorentina. Direttamente dal suo profilo Instagram, il fantasista port...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2025 15:00
Anche Rafael Leao si schiera al fianco di Moise Kean dopo gli insulti razzisti ricevuti dal centravanti viola al termine di Inter-Fiorentina. Direttamente dal suo profilo Instagram, il fantasista portoghese ha voluto mandare un messaggio: "Siamo noi contro loro. Sono con te sempre, non importa il resto".