Cassano smorza Leao: “Fa la differenza solo contro squadre come la Fiorentina” e il milanista se la ride

Che Rafael Leao sia un ragazzo a cui piace affrontare la vita con un po’ di leggerezza è cosa nota: basta vederlo ridere, muoversi, cantare. E così, anche quando viene attaccato direttamente, il portoghese trova il modo di sorriderci su, senza prendersela troppo. Stavolta è stato Antonio Cassano a prenderlo di mira: parlando alla Bobo Tv su Twitch, “Fantantonio” ha usato parole ben poco lusinghiere nei confronti del milanista: “Ma quale fenomeno! Non è un giocatore che fa la differenza, ha il c… sulla testa. Rashford e Sancho sono più forti”.

Il barese ha poi completato il concetto: “Sarà anche il migliore del nostro campionato, ma la Serie A è il quinto campionato in Europa. Fa la differenza con Empoli, Fiorentina e Bologna, ma in Champions è una roba diversa. Per me può stare a fare la panchina a Coman o a Luis Diaz”. La reazione di Leao? Una gran risata. Postata sotto forma di emoji sul profilo Instagram della Gazzetta dello Sport, che con un post aveva riportato le frasi di Cassano. Lo riporta La Gazzetta

VICINO IL RINNOVO DI TERRACCIANO