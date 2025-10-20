Bergomi perplesso: “Gimenez si lascia andare, fa una sceneggiata clamorosa per un piccolo tocco”

A Sky è intervenuto Beppe Bergomi per parlare della gara tra Fiorentina e Milan e degli episodi discussi legati al rigore concesso da Marinelli per il fallo di Parisi su Gimenez e l’azione del pareggio di Leao: “Alla Fiorentina va tutto male e si trova in una situazione difficile davvero in cui pure gli episodi ti dicono male sempre.”

Sul rigore: “Gimenez si lascia cadere troppo facilmente, non mi è piaciuto perché si è sentito sfiorare ed è caduto immediatamente. Non è un pugno né una manata, Parisi allarga il braccio e lo sfiora mentre lui la fa sembrare molto peggio.”

Sul gol di Leao: “Anche lì non ho capito cosa fa Marinelli perché il Milan segna con la Fiorentina sotto di un uomo perché l’arbitro non fa rientrare Ranieri che glielo stava chiedendo a gran voce.”