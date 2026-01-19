19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:41

Kean ai box, ma al centro della scena: da Firenze a Milano con Leao per la Fashion Week

News

Kean ai box, ma al centro della scena: da Firenze a Milano con Leao per la Fashion Week

Redazione

19 Gennaio · 22:41

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 22:41

Fiorentina, leao, Milan, Milano Fashion Week, Moise Kean

di

Da avversari in campo ad amici fuori dal rettangolo verde, i due attaccanti si ritrovano allo show di PDF tra moda e celebrità

Rivali quando conta davvero, ma uniti lontano dal campo. Moise Kean e Rafael Leão hanno sorpreso tifosi e appassionati comparendo fianco a fianco a Milano, in occasione della Milano Fashion Week. Il centravanti della Fiorentina assente a Bologna per un problema alla caviglia, ha partecipato col milanista allo show di PDF, uno degli eventi più seguiti del calendario fashion.

Il momento è stato immortalato in un tweet di NSS Sports, che ha mostrato Kean e Leão sorridenti e rilassati, circondati da volti noti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo. Outfit curati, atmosfera glamour e riflettori puntati: per una sera il calcio ha lasciato spazio allo stile, confermando come i protagonisti della Serie A siano sempre più icone anche fuori dal campo.

 

Un post condiviso da nss sports (@nsssports)

