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La Serie A snobba vergognosamente Amrabat, nel post del Marocco viene citato solo Sabiri

La Lega Serie A nel presentare la sfida del Marocco al Portogallo ha esaltato il solo Sabiri dimenticandosi vergognosamente di Amrabat

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 23:16
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La Serie A snobba vergognosamente Amrabat, nel post del Marocco viene citato solo Sabiri

La Serie A nei propri canali ufficiali ha fatto un'anteprima della gara tra Marocco e Portagallo ai mondiali vinta poi dalla squadra magrebina. Nella copertina si parla solo dello scontro tra due giocatori della Serie A Sabiri e Leao. Il centrocampista viola Amrabat viene completamente snobbato nonostante sia considerato da tutti il miglior centrocampista difensivo del torneo e nonostante Sabiri stia collezionando sole panchine. Un comportamento vergognoso verso un giocatore viola, che non è la prima volta che viene oscurato

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