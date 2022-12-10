L'Arsenal vuole Vlahovic dopo il flop alla Juventus, ma non ha intenzione di spendere 70 milioni come i bianconeri

Dopo soli 11 mesi dal suo arrivo a Torino si parla già di una possibile cessione di Dusan Vlahovic dalla Juventus

Nonostante un Mondiale ben al di sotto delle aspettative con la maglia della Serbia, l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, è sempre nel mirino dei grandi club europei. Prima di trasferirsi a Torino, alla porta della Fiorentina aveva bussato in maniera abbastanza prepotente l’Arsenal, club inglese deciso ad accaparrarsi le prestazioni del numero 9, ricevendo picche in favore proprio della Vecchia Signora. Secondo quanto riportato dalla BBC però, i Gunners starebbero pianificando un ritorno di fiamma per il serbo, anche alla luce dell’infortunio di Gabriel Jesus che li vede orfani di una pedina importante dello scacchiere di Arteta

FIORENTINA SU MUAMI

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