Labaro viola
La Gazzetta dello Sport riporta: “Kean contro Leao è una sfida tra amici a colpi di gol e musica”

19 Ottobre

Stasera a San Siro sarà una sfida tra due talenti cristallini che si conoscono bene e si stimano molto anche fuori dal campo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, stasera sarà anche la sfida tra due amici ovvero Moise Kean e Rafael Leao che hanno in comune la musica e che sono al rientro dai rispettivi problemi fisici con il viola che ha smaltito da poco il problema alla caviglia e il portoghese che ha saltato diverse gare in quest’inizio. I due hanno all’attivo anche delle collaborazioni musicali che li hanno visti protagonisti con diversi rimandi di Leao anche in diretta twitch all’amico viola. Stasera guideranno i rispettivi attacchi per cercare di far gioire le proprie tifoserie con Leao ancora a secco in campionato e Kean a quota un gol dopo il centro con la Roma. Leao ha chiamato in rossonero Kean durante le sue live, ma per ora stasera si troveranno avversari.

