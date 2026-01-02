2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:05

Milan di corto muso a Cagliari, Leao porta i rossoneri in testa e lascia i sardi fermi a 18 punti

2 Gennaio

Vittoria dei rossoneri in Sardegna contro il Cagliari con il gol del portoghese che vale il momentaneo primo posto del Milan dopo 18 giornate

Il Milan passa a Cagliari, vince 1-0 e torna in vetta alla Serie A, trovando tre punti pesantissimi al termine di una gara divisa nettamente in due. Decide il rientrante Rafael Leao (sesto centro in questo campionato), mentre nel finale arriva anche l’esordio in campionato di Niclas Fullkrug, gettato nella mischia da Massimiliano Allegri per gestire il vantaggio e dunque già all’esordio nel calcio italiano.
Il primo tempo dell’anticipo del 18° turno, però, aveva raccontato tutt’altra storia. Il Cagliari parte forte, organizzatissimo nel pressing e molto fluido nel palleggio tra Prati e Mazzitelli. I rossoblù prendono campo, attaccano con continuità sugli esterni e mettono in difficoltà un Milan impreciso e spesso in apnea. Leao fatica a entrare nel match, mentre la manovra rossonera si affida quasi esclusivamente alle geometrie di Modric, senza però produrre vere occasioni da gol.
La ripresa cambia volto alla partita. Il Diavolo rientra in campo con un piglio completamente diverso e al 50’ trova il vantaggio: cross di Rabiot dalla destra e sassata di Leao, che batte Caprile e rompe l’equilibrio al minuto 50. I rossoneri prendono fiducia, gestiscono il possesso con intelligenza e concedono poco, nonostante i tentativi del Cagliari, ancora vivo fino alla fine. Nel finale Allegri inserisce Pulisic e poi Fullkrug per blindare l’1-0. Missione compiuta: vittoria di misura, ma pesantissima, e primo posto riconquistato come riporta Tuttomercatoweb.

