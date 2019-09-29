Gazzetta: Fiorentina, occhio a Leao. La freccia di Giampaolo tutta tecnica, corsa e fantasia...
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi mette in guardia la Fiorentina rispetto ad un cliente ostico. Stasera gli uomini di Montella dovranno prestare particolare attenzione al brasiliano Leao, un pro...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 12:29
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi mette in guardia la Fiorentina rispetto ad un cliente ostico. Stasera gli uomini di Montella dovranno prestare particolare attenzione al brasiliano Leao, un profilo tutto corsa, tecnica e fantasia che nell'ultima gara ha fatto impazzire la difesa del Torino, costringendo De Silvestri ad un fallo da rigore.