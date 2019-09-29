Labaro Viola

Gazzetta: Fiorentina, occhio a Leao. La freccia di Giampaolo tutta tecnica, corsa e fantasia...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi mette in guardia la Fiorentina rispetto ad un cliente ostico. Stasera gli uomini di Montella dovranno prestare particolare attenzione al brasiliano Leao, un pro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 12:29
Gazzetta: Fiorentina, occhio a Leao. La freccia di Giampaolo tutta tecnica, corsa e fantasia... -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Gazzetta
Leao
Condividi

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi mette in guardia la Fiorentina rispetto ad un cliente ostico. Stasera gli uomini di Montella dovranno prestare particolare attenzione al brasiliano Leao, un profilo tutto corsa, tecnica e fantasia che nell'ultima gara ha fatto impazzire la difesa del Torino, costringendo De Silvestri ad un fallo da rigore.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok