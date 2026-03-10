CM.com: “Allegri e Leao chiamano Kean al Milan, ma i 62 milioni della clausola sono troppi”

Il Milan continua a proseguire nella preparazione della prossima stagione. Un’annata sportiva che, nei pensieri di Via Aldo Rossi, coinciderà con il ritorno in Champions League grazie all’ottimo percorso che la formazione guidata da Massimiliano Allegri – reduce dal successo nel Derby contro l’Inter per 1-0 – sta compiendo nell’attuale campionato di Serie A, che vede i rossoneri a -7 dai nerazzurri in vetta alla graduatoria. ,Ma in vista della stagione 2026/27, il Milan vuole risolvere la questione relativa al numero 9 del futuro.

Non è una novità che nella lista delle preferenze del club meneghino ci sia sempre Moise Kean, attaccante della Fiorentina. Non è un mistero che nelle riunioni di mercato di questi mesi tra la dirigenza e lo staff tecnico, il profilo del centravanti azzurro sia sempre stato nominato dalla varie parti in causa. Sappiamo, anche a seconda di quanto raccontato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube, che Kean fosse un profilo che piaceva al Milan già in quel di gennaio: tuttavia, la società viola ha fatto capire come il calciatore fosse troppo importante – data anche una pericolosa situazione di classifica, che vede i toscani in lotta per non retrocedere e con un solo punto di vantaggio sulla terzultima posizione occupata dalla Cremonese – per le sorti del club e che avrebbe concluso la sua stagione in quel di Firenze. Ma per il futuro, cosa può cambiare?

Il profilo di Kean rimane quello che, per caratteristiche, piace di più a Massimiliano Allegri (che lo ha già allenato e lo conosce dai tempi comuni alla Juventus), ma va compreso come e se il Milan possa tornarci in estate, a seconda anche del finale di stagione di entrambe le società. Oltre ad Allegri, un altro sponsor del centravanti ex Verona è il suo grande amico Rafael Leao: amicizia e stima sono due fattori che potrebbero avvicinarlo in futuro al capoluogo lombardo.

Va compresa, dunque, la possibile proposta per la quale la Fiorentina comincerebbe a sedersi a trattare, vista anche una clausola rescissoria importante presente nell’accordo attuale del giocatore con il club viola. Ricordiamo i dettagli: tra l’1 e il 15 luglio, da 62 milioni di euro. Il Milan ha un dossier molto dettagliato sull’attaccante della Nazionale azzurra e ha la sensazione che il ciclo di Kean in viola si stia avvicinando alla parola fine. I rossoneri potrebbero andare a trattare con la Fiorentina attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica o comunque con una proposta differente dal valore della clausola, il cui valore è considerato decisamente elevato per i propri parametri e per il valore sul mercato del ragazzo attualmente.

Lo riporta calciomercato.com