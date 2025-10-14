Leao non segna a S.Siro dall'ultima di Pioli sulla panchina rossonera. A Milano credono alla cabala

A Firenze Pioli non riesce a far decollare Gudmundsson, ma al Milan fu l’unico a esaltare davvero il talento di Leao

Il rientro anticipato dalla Nazionale, deciso per una semplice gestione dei carichi di lavoro, è una buona notizia per il Milan. Leao avrà un’intera settimana per allenarsi a Milanello e ritrovare brillantezza, proprio in vista di una gara dal forte valore simbolico: il ritorno di Stefano Pioli a San Siro, per la prima volta da avversario. Pioli è l’allenatore che lo ha fatto crescere, coccolato e criticato, valorizzandone il talento e gestendone i limiti. Bastone e carota, come spesso veniva evidenziato negli anni in cui il tecnico emiliano è stato allenatore del Milan.

E sarebbe proprio una bella storia se quel gol in campionato – che a San Siro manca dal 25 maggio 2024, proprio l’ultima dell’allenatore sulla panchina rossonera – arrivasse contro di lui. Da Pioli a Pioli, per farsi perdonare da Allegri: Rafa, adesso è il momento.

Lo riporta milanpress.it