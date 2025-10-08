Verso la Fiorentina: Accesissimo scontro tra Leao ed Allegri, il rapporto si sta per rompere

Il tecnico livornese ha avuto uno scontro con il giocatore per via del suo atteggiamento in occasione del match domenicale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono volati gli stracci nello spogliatoio rossonero dopo il match con la Juventus con il tecnico Allegri che si è infuriato con il portoghese Leao per via di un atteggiamento rinunciatario ed indolente con cui è entrato a Torino: "Rafa devi dare di più in campo, sennò stai in panchina". Sarebbero queste le parole dell'allenatore livornese rivolte al giocatore con cui si è arrabbiato anche durante la gara, chiamandolo a lavorare di più in campo per sacrificarsi in fase difensiva, in più Allegri si è infuriato quando il portoghese ha sbagliato il tiro su assist di Modric, fallendo il match point.

Il punto ora è capire come evolveranno la stagione di Leao e il suo rapporto con Allegri. L’episodio davanti alla squadra non avrà fatto piacere a Rafa ma sono cose che capitano, in molte squadre e sicuramente in quelle di Allegri, che da sempre sa essere diretto con i suoi calciatori, soprattutto sa come far crescere i talenti, ma magari Leao potrebbe non averla presa bene e il filo si potrebbe rompere.