Il Milan vince a Cremona nel finale e fa un regalo alla Fiorentina che rimane a pari punti con la Cremonese

Il Milan di Allegri vince all’ultimo minuto a Cremona contro gli uomini di Nicola grazie ai gol di Pavlovic e di Leao e fa un regalo alla Fiorentina perché i grigiorossi restano a quota 24 con il Lecce sconfitto a Como e i viola che sfideranno l’Udinese domani sera in Friuli.

I rossoneri partono piano e il primo tempo scivola via lentamente senza acuti e con poche occasioni. La prima viene sprecata da Leao che tira fuori davanti ad Audero incredibilmente poi è lo stesso portiere ex Inter a compiere un miracolo su Pulisic in chiusura di frazione. La Cremonese tiene e finisce il primo tempo in parità. Il secondo tempo resta noioso fino alla punizione di Modric che viene incornata prima da De Winter e poi da Pavlovic in gol, poi Nkunku serve Leao e il Milan la chiude.