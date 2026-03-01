1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:52

Il Milan vince a Cremona nel finale e fa un regalo alla Fiorentina che rimane a pari punti con la Cremonese

1 Marzo · 14:32

Aggiornamento: 1 Marzo 2026 · 14:32

I rossoneri sbancano Cremona con i gol di Pavlovic di testa e Leao dopo una ripartenza nel finale del match

Il Milan di Allegri vince all’ultimo minuto a Cremona contro gli uomini di Nicola grazie ai gol di Pavlovic e di Leao e fa un regalo alla Fiorentina perché i grigiorossi restano a quota 24 con il Lecce sconfitto a Como e i viola che sfideranno l’Udinese domani sera in Friuli.

I rossoneri partono piano e il primo tempo scivola via lentamente senza acuti e con poche occasioni. La prima viene sprecata da Leao che tira fuori davanti ad Audero incredibilmente poi è lo stesso portiere ex Inter a compiere un miracolo su Pulisic in chiusura di frazione. La Cremonese tiene e finisce il primo tempo in parità. Il secondo tempo resta noioso fino alla punizione di Modric che viene incornata prima da De Winter e poi da Pavlovic in gol, poi Nkunku serve Leao e il Milan la chiude.

