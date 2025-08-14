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Leao chiama Kean: "Insieme al Milan faremmo paura a tutti, ci mangeremmo chiunque"

Sul suo canale Twitch, Rafael Leao, asso portoghese del Milan ha risposto ad un ascoltatore che gli chiedeva di Moise Kean di cui è grande estimatore ed amico e con cui condivide la passione per la mu...

A cura di Mirko Carmignani
14 agosto 2025 13:12
Leao chiama Kean: "Insieme al Milan faremmo paura a tutti, ci mangeremmo chiunque" -
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Sul suo canale Twitch, Rafael Leao, asso portoghese del Milan ha risposto ad un ascoltatore che gli chiedeva di Moise Kean di cui è grande estimatore ed amico e con cui condivide la passione per la musica: "Voglio molto bene a Moise, per me è come un fratello ed è veramente forte. Insieme nella stessa squadra faremmo paura tutti, ci mangeremmo chiunque magari lo porto al Milan con me."

Kean e Leao sono grandi amici e insieme stanno collaborando in ambito musicale con la realizzazione di canzoni rap ed hip hop che porteranno all'uscita di un album insieme, ma in ambito calcistico i due staranno lontani ancora con i fiorentini che sperano per molto.

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