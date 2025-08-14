Leao chiama Kean: "Insieme al Milan faremmo paura a tutti, ci mangeremmo chiunque"

Sul suo canale Twitch, Rafael Leao, asso portoghese del Milan ha risposto ad un ascoltatore che gli chiedeva di Moise Kean di cui è grande estimatore ed amico e con cui condivide la passione per la mu...

Sul suo canale Twitch, Rafael Leao, asso portoghese del Milan ha risposto ad un ascoltatore che gli chiedeva di Moise Kean di cui è grande estimatore ed amico e con cui condivide la passione per la musica: "Voglio molto bene a Moise, per me è come un fratello ed è veramente forte. Insieme nella stessa squadra faremmo paura tutti, ci mangeremmo chiunque magari lo porto al Milan con me."

Kean e Leao sono grandi amici e insieme stanno collaborando in ambito musicale con la realizzazione di canzoni rap ed hip hop che porteranno all'uscita di un album insieme, ma in ambito calcistico i due staranno lontani ancora con i fiorentini che sperano per molto.