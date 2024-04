Repubblica svela: “Spalletti è stato il primo ad indicare Italiano come allenatore del Napoli”

Italiano-Napoli, un corteggiamento che dura da mesi. L’anno scorso, l’allenatore della Fiorentina scelse di rimanere per il terzo anno a Firenze, ma quest’anno le cose cambieranno. Vincenzo Italiano lascerà Firenze e De Laurentiis sembrerebbe davvero interessato. Il nome di Italiano è stato accostato al Napoli per la prima volta niente meno che da Luciano Spalletti. Infatti, l’ex allenatore partenopeo, considerava l’ex Spezia il profilo ideale per continuare il suo lavoro alla corte di De Laurentiis. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, DALLA TURCHIA