Dalla Turchia: "Kayode è un obbiettivo di Barcellona, Arsenal e Inter per la prossima sessione di mercato"

Il terzino viola classe 2004 Michael Kayode è finito nella lista di alcuni dei più importanti top club europei

Michael Kayode si è messo in mostra questa stagione con la maglia della Fiorentina e vista la giovane età e le prestazioni offerte è finito nel mirino dei principali top club europei pronti ad accaparrarsi il suo futuro. Il noto giornalista turco Ekrem Conur ha fatto sapere tramite il suo profilo X che Kayode è nella lista di Barcellona, Arsenal e Inter.

ALLENAMENTO A PORTE APERTE PER L'ATALANTA

https://www.labaroviola.com/latalanta-si-prepara-per-la-semifinale-contro-la-fiorentina-2000-tifosi-a-zingonia-per-lallenamento-a-porte-aperte/247363/