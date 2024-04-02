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Dalla Turchia: "Kayode è un obbiettivo di Barcellona, Arsenal e Inter per la prossima sessione di mercato"

Il terzino viola classe 2004 Michael Kayode è finito nella lista di alcuni dei più importanti top club europei

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2024 11:30
Dalla Turchia: "Kayode è un obbiettivo di Barcellona, Arsenal e Inter per la prossima sessione di mercato" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Michael Kayode si è messo in mostra questa stagione con la maglia della Fiorentina e vista la giovane età e le prestazioni offerte è finito nel mirino dei principali top club europei pronti ad accaparrarsi il suo futuro. Il noto giornalista turco Ekrem Conur ha fatto sapere tramite il suo profilo X che Kayode è nella lista di Barcellona, Arsenal e Inter.

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